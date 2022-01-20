В Коми девушка обокрала мать своей подруги

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте девушку 2004 года рождения подозревают в краже, сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась воркутинка. Женщина сообщила, что вернулась домой из отпуска и обнаружила пропажу ювелирных изделий. Сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже причастна подруга дочери заявительницы. Девушка, 2004 года рождения, состоящая на учете по делам несовершеннолетних, пришла в гости к приятельнице и незаметно украла украшения. Возбуждено уголовное дело о краже.

Кроме того, правоохранители выяснили, что подозреваемая попросила своего знакомого сдать в ломбард похищенное. Юноша выполнил поручение, но обманул девушку. Он вернул ей только часть суммы, оставив себе 13 тысяч рублей. В отношении молодого человека заведено уголовное дело о мошенничестве.

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