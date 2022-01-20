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Общество20 января 2022 15:34

В Коми суд заставил администрацию привести в порядок пешеходный переход

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Суд заставил администрацию Усинска привести в порядок пешеходный переход возле школы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Надзорное ведомство направило два исковых заявления в Усинский городской суд. Прокуратура потребовала от администрации привести в нормативное состояние пешеходный переход, находящийся возле школы № 5. Во втором исковом заявлении речь шла об установке дополнительных дорожных знаков на муниципальных дорогах.

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