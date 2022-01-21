Житель Сыктывкара в прямом эфире радио пожаловался мэру на выгребные ямы

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Житель улицы Озерной в прямом эфире во время передачи «Пять минут с мэром» пожаловался главе администрации Сыктывкара Наталье Хозяиновой на обслуживание выгребных ям. По словам мужчины, после откачки нечистот управляющая компания не ставит на место крышки.

После жалобы специалисты сразу же выехали на место происшествия. Как выяснилось, крышки от ям были на месте, а жидкие бытовые отходы вывозили в последний раз в ноябре, следующий вывоз запланирован в мае-июле.

Во время выезда проблему все же обнаружили – оказалось, что на улице заснеженные тротуары, которые распорядились почистить.

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