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Происшествия21 января 2022 6:37

В Сыктывкаре водитель не заметил и сбил пенсионерку

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В четверг, 20 января, в Сыктывкаре Hyundai Solaris сбил женщину 1937 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 11:10. Мужчина 1981 года рождения ехал задним ходом за рулем Hyundai по двору дома №92 по улице Первомайской. Водитель не заметил женщину 1937 года рождения, которая шла сзади иномарки, и сбил ее. В результате ДТП пострадавшая получила вывих левого плеча. Женщину увезли в больницу.

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