Прокурор Коми побывал с проверкой в колонии в Ухте

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Прокурор Коми Николай Егоров посетил с проверкой исправительную колонию №8 в Ухте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Глава ведомства оценил условия содержания осужденных, соблюдение режимных требований, организацию питания, производственную деятельность, а также обеспечение безопасных условий труда. Егоров также проверил, как оказывают медицинскую помощь осужденным. Ранее в ИК выявили нарушения, но к приезду прокурора их устранили. В частности, были улучшены условия отбывания наказания. Осужденные задали прокурору вопросы, и тот дал исчерпывающие ответы. Егоров также принял обращения для проверки и разрешения.

– В ходе проверки установлены нарушения требования уголовно-исполнительного и иного законодательства, – говорится в сообщении.

В связи с этим, как подчеркнули в прокуратуре, будут приняты меры.

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