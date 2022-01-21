В Сыктывкаре задержали чиновника администрации

Фото: пресс-служба управления ФСБ по Коми

В Сыктывкаре начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, фигурант совершил преступление в октябре прошлого года. Чиновник создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе по регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам. Таким образом начальник управления ограничил конкуренцию других участников конкурса. В СК подчеркнули, что подозреваемый нарушил закон. Злоумышленника задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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