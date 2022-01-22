В Коми один день питания и проживания участников ЧМ по бенди обойдется до 6132 рубля

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Центром спортивной подготовки спортивных команд объявлена закупка на 15 млн 963 тыс. рублей на организацию питания и проживания 154 участников спортивных мероприятий, следует из размещенной на сайте госзакупок информации.

Подать заявки на участие услуг можно будет до 27 января. Среди условий указано, что гостиница должна находится не далее трех километров от Республиканского стадиона, а питание должно подаваться по типу шведского стола. Предполагается, что услуги должны быть оказаны с 7 по 14 марта, а также с 26 марта по 4 апреля.

Калорийность блюд на день должна быть не менее 6 500 ккал, график приема пищи должен быть плавающим в зависимости от расписания игр чемпионата. Расходы на проживание и питание каждого участника в сутки оценивается в 6054-6132 рубля.

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