ЧМ по бенди в Коми может пройти без участия зрителей из-за COVID-19

Фото: архив КП.

Из-за очередной волны пандемии коронавируса Чемпионат мира по хоккею с мячом, который планируется провести в Сыктывкаре в марте-апреле этого года, вновь попадает под удар. Спортивные соревнования могут быть вновь перенесены или проведены без участия зрителей. Об этом сообщил Глава Коми Владимир Уйба вчера, 20 января, в эфире телеканала «Россия 24».

Как подчеркнул Уйба, как раз на это время [март-апрель], возможно, придется очередная волна пандемии коронавируса.

— Мы сейчас уже запросили Москву, проводить или не проводить, а если и проводить, то, скорее всего, без болельщиков, без зрителей. Он, конечно, проиграет [по зрелищности], но создать очаг заражения ни в коем случае нельзя, — сказал глава Коми.

Чемпионат мира по бенди в столице Коми уже переносился из-за COVID-19 с весны 2021 года. В рамках подготовки к соревнованиям и празднования 100-летия региона была проведена реконструкция центрального стадиона, на возведение которого потратили более трех млрд рублей.

Напомним, вчера в Коми из-за быстрого распространения «омикрона» вернули ограничения.

Глава подчеркнул, что болеют преимущественно непривитые пациенты (90%).

На 20 января в регионе выявлено 99 596 заразившихся коронавирусом, выздоровели 89 262 человека, умерли 2 732.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Коми назвали условие, при котором школьников республики отправят на дистант (подробности)