Школьников Коми отправят на дистанционку в случае 50% заболеваемости учащихся

Фото: архив КП.

Вчера вечером, 20 января, в информационном выпуске в эфире телеканала «Россия 24» глава Коми Владимир Уйба назвал условие перевода учащихся региона на дистанционное обучение.

В частности, руководитель республики отметил, что на дистанционном обучении очень сильно страдает качество образования, поэтому власти постараются максимально сохранять режим работы школ в очном режиме.

– Если в классе более 50% учащихся заболели, то такие классы будем выводить на удаленку, – подчеркнул Уйба.

Напомним, что в Коми из-за стремительного роста числа больных коронавирусом вернули все ограничения, действовавшие ранее. С 21 января закрыли детские дома и интернаты. Кроме того, с 21 января в регионе запретили все массовые мероприятия. Также работодателям рекомендовали перевести всех сотрудников старше 60 лет на удаленку.

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