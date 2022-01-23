СК потребовал закрыть опасные маршруты в парке «Югыд ва»

Фото: Facebook Елены Шубнициной

Следственный комитет потребовал закрыть опасные маршруты в национальном парке «Югыд ва». Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Администрация парка «Югыд ва» прекратила выдавать разрешения для посещения территории национального парка на снегоходах и лыжах по склонам гор и в непосредственной близости от них зимой и весной. Такое решение было принято по представлению Следственного комитета. Дело в том, что в прошлом году в результате схода снежной лавины в нацпарке погибли туристы.

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