Житель Коми решил стать инвестором и лишился 1,3 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жителя Воркуты более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина нашел сайт, предлагающий заработать на купле-продаже акций. Воркутинец скачал приложение и зарегистрировался на сайте. Жителю Заполярья позвонил неизвестный, который представился брокером и сообщил, что будет его личным консультантом. Под его руководством воркутинец полмесяца переводил деньги. Однако вывести деньги мужчине так и не удалось. Сумма ущерба составила 1 341 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенник чуть не убедил ухтинца взять в кредит 450 тысяч рублей