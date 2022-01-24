В Инте из окна пятого этажа выпал мужчина без одежды

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В Инте спасатели отряда «Спас-Коми» накануне, 23 января, эвакуировали с крыши магазина выпавшего из окна пятого этажа мужчину.

ЧП произошло на улице Социалистической, 3, сообщили в «Комиинформ». По предварительным данным, 56-летний местный житель без верхней одежды выпал случайно и приземлился на козырек магазина.

Пострадавшего эвакуировали при помощи спинального щита. После операции его госпитализировали. О состоянии ничего не сообщается.

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