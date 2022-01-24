Роман Шашев сообщил, что покидает пост руководителя стройжилтехнадзора Коми

Фото со страницы Романа Шашева

Руководитель Службы строительного, жилищного и технического надзора Роман Шашев покидает свой пост. Об этом сообщили журналисты «БНК».

Со ссылкой на Шашева передается, что пока что он не получил распоряжение, но из администрации главы ему уже позвонили в пятницу, 21 января и сообщили, что в понедельник его последний рабочий день.

По словам представителя региональной власти, исполнять обязанности руководителя будет вероятнее всего Ольга Микушева.

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