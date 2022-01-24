Лишь 16% территории Коми принадлежит республике

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Коми принадлежит лишь 16% ее территории. Об этом сообщила директор ФБГУ «ФКП Росреестра» Лариса Зин. По ее словам, все дело в лесах, растущих в республике.

По российскому законодательству, лесной фонд относится к имуществу страны, а вот населенные пункты, сельскохозяйственные земли и земли промышленности - Коми. Леса составляют 84% от всей территории региона.

— Большая часть территории республики — это леса. А по Земельному кодексу и по Лесному кодексу все, что относится к лесному фонду — это собственность Российской Федерации. Таким образом, в распоряжении республиканских властей и органов местного самоуправления находятся только оставшиеся 16%, — цитирует Ларису Зин БНК.

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