Коми отмечена в двадцатке самых успешных регионов России

Фото: архив "КП"

Коми вошла в ТОП-20 самых успешных регионов России, заняв 17 место. Об этом стало известно из исследования Фонда развития гражданского общества.

Специалисты оценили субъекты страны по нескольким критериям, например, размер уплаченных НДС и уровень средней зарплаты, и выяснили, какие регионы РФ можно назвать самым успешными. Первое место заняла Москва. Следом за столицей следуют ЯНАО, ХМАО и Санкт-Петербург.

Также в десятке были отмечены Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан, Иркутская область, сообщает издание «Известия».

Во вторую десятку рейтинга вошли Белгородская и Самарская области (поделили 11 место), Пермский край, Челябинская область, Краснодарский край, Калининградская область, Ленинградская область и Башкирия (16), Коми и Новосибирская область (17), Кемеровская область, Нижегородская область и Хабаровский край.

Замыкают исследование Томская область, Карелия, Приморский край, Калужская, Оренбургская, Сахалинская, Мурманская, Тульская, Воронежская области и Якутия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российской Федерации принадлежит 84 процента территории Коми (подробности)