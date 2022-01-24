Мошенники украли у женщины из Коми 4 миллиона рублей

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Мошенники украли у 42-летней жительницы Инты 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился полицейским. Собеседник заявил, что на ее счета покушаются злоумышленники. Звонивший рассказал, что сейчас полицейские ищут банду мошенников. Он добавил, что интинке будут звонить представители различных организаций и ей нужно делать все, что ей скажут.

После этого горожанке стали звонить незнакомцы, которые в том числе представлялись сотрудниками банка. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, ей посоветовали перевести деньги на сторонние счета, а также взять кредиты. Женщина перевела около 1,5 миллионов, а затем взяла кредиты в двух банках на общую сумму 2,4 миллиона рублей. Лишь потом она поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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