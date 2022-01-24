В Коми уральца посадили за мошенничество с грузоперевозками

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Усть-Вымский районный суд признал 32-летнего жителя Свердловской области виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2020 году уралец решил устроить мошенническую схему в сфере грузоперевозок. Под видом бизнесмена из Белгородской области он зарегистрировался на специализированном сайте. Мужчина обнаружили заявку жителя Айкино о перевозке автовышки из Барнаула в Сыктывкар. Злоумышленник взял за свои услуги 22,5 тысячи рублей, но обязательств не выполнил. Ранее его четыре раза судили за аналогичные преступления. Суд приговорил жителя Урала к 6,6 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

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