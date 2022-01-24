В Коми пьяный водитель снегохода устроил ДТП, в котором сам и пострадал

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 23 января, в Усть-Цильме опрокинулся снегоход «Тайга Патруль 550», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 9.30. Пьяный мужчина 1959 года рождения ехал за рулем снегохода «Тайга Патруль 550» ехал по дороге Усть-Цильма – Нарьян-Мар. На четвертом километре он не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП пострадал сам водитель. У мужчины перелом ребра под вопросом.

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