Иван Голубков стал шестикратным чемпионом мира

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Спортсмен из Коми Иван Голубков завоевал шесть золотых медалей на чемпионате мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Чемпионат проходил в Норвегии и уже завершился. В составе российской сборной участвовали два ведущих спортсмена Коми – Иван Голубков и Мария Иовлева. В субботу в спринте Голубков завоевал уже свою пятую золотую медаль в Лиллехаммере. Кроме того, бронзовую медаль принес еще один спортсмен из России Данила Бритик.

В воскресенье золото в открытой эстафете команде принесли Виталий Малышев, Олег Паномарев, Иван Голубков и Владислав Лекомцев. Таким образом, по итогам соревнований спортсмен из Коми стал шестикратным чемпионом мира.

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