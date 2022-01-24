Пару из Сыктывкара судили за шесть краж

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Сыктывкарский городской суд признал 29-летних мужчину и женщину виновными в совершении шесть краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, с июля по август злоумышленники совершили пять краж в Корткеросском районе. Так, сообщники дважды проникали в помещения СПК «Вишерский». Они украли электродвигатели, генератор от трактора и точильный станок. Кроме того, при помощи гвоздодера сыктывкарцы пробили в стене картофелехранилища. Оттуда они вынесли 10 металлических дисков и кабель. Кроме того, жители столицы Коми таким же способом взломали замок и проникли в здание котельной. Там они украли различные металлические предметы, углошлифовальную машинку и сварочный аппарат.

В августе 2021 года молодые люди, используя бензорез, спилили болты со створок ворот гаража на улице Лесопарковой в Сыктывкаре. Злоумышленники украли бензопилу, зимние покрышки, домкрат и литые диски. Подсудимые признали вину и полностью возместили ущерб. Суд приговорил сообщников к двум годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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