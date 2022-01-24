Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 9:10

Пару из Сыктывкара судили за шесть краж

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сыктывкарский городской суд признал 29-летних мужчину и женщину виновными в совершении шесть краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, с июля по август злоумышленники совершили пять краж в Корткеросском районе. Так, сообщники дважды проникали в помещения СПК «Вишерский». Они украли электродвигатели, генератор от трактора и точильный станок. Кроме того, при помощи гвоздодера сыктывкарцы пробили в стене картофелехранилища. Оттуда они вынесли 10 металлических дисков и кабель. Кроме того, жители столицы Коми таким же способом взломали замок и проникли в здание котельной. Там они украли различные металлические предметы, углошлифовальную машинку и сварочный аппарат.

В августе 2021 года молодые люди, используя бензорез, спилили болты со створок ворот гаража на улице Лесопарковой в Сыктывкаре. Злоумышленники украли бензопилу, зимние покрышки, домкрат и литые диски. Подсудимые признали вину и полностью возместили ущерб. Суд приговорил сообщников к двум годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Коми задержали за кражу металла с промбазы