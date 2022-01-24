Жительницу Коми, рассказавшую о мужчине в маске, уводящем мальчиков, наказывать не будут

Фото: архив "КП"

В Коми появилась информация о том, что в Сыктывдинском районе местный житель уводит детей под предлогом посмотреть маленьких щенят. Об этом рассказала женщина одного из мальчиков. По ее словам, второклассник якобы встретил подозрительного мужчину в маске, однако информация не подтвердилась.

Оказалось, что никто к школьнику не подходил и никакого мужчины в маске на камерах замечено не было. Дело возбуждать не стали.

Наказания за ложные сведения не ожидают и маму второклассника. Правоохранители отметили, что женщина не преследовала злого умысла и состава преступления нет.

Правоохранители надеются, что родители сделают выводы из данной ситуации и в будущем в первую очередь будут обращаться в правоохранительные органы, сообщает «Комиинформ».

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