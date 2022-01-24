В Сыктывкаре 14 квартир остались без воды из-за неизвестного собственника

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В многоквартирном доме Сыктывкара третий день 14 квартир остаются без холодной воды и вынуждены использовать кипяток. Об этом сообщили жильцы многоэтажки.

В пятницу, 21 января, в квартире, расположенной в доме №220 по Октябрьскому проспекту, произошел потоп. Вода проникла на этаж ниже. Пострадавший жилец вызвал сотрудников управляющей компании. Собственника квартиры, откуда лилась вода, дома не оказалось, поэтому пришлось и перекрыть стояк холодной воды. В итоге 14 квартир остались без воды.

В управляющей компании рассказали, что потоп, предположительно, начался из-за прорванной трубы или поломанного крана. Назвать точную причину пока не удается. Это связано с тем, что УК не может найти владельца квартиры. Такая ситуация возмутила жильцов. Как передает «Комиинформ», по мнению жильцов, управляющая компания может открыть дверь при помощи полиции и устранить неполадки.

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