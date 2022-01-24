В Коми 59-летний мужчина зарезал своего собутыльника

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В Койгородском районе 59-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 57-летнего односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Мужчины выпивали в одном из частных домов. В какой-то момент между ними произошла ссоры. Злоумышленник схватил нож и ударил собутыльника в область шеи. В результате пострадавший скончался от острой массивной кровопотери. Фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

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