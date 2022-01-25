В Коми зарегистрирован летальный исход из-за гриппа

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В Коми появился смертельный случай из-за гриппа. Пациент, заразившийся вирусом, умер в результате осложнений в октябре прошлого года. С тех пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода, как и случаев заболевания, но ситуация поменялась говорят в региональном Роспотребнадзоре.

После длительного затишья, в республике диагностированы вновь случаи заражения гриппом. Заболевание инфекцией пришлось на момент распространения омикрона в Коми. Выяснилось, что новый штамм коронавируса и грипп действуют в связке.

— Все сообщество в мире думало, что грипп и новый штамм — конкуренты, они будут друг друга будут давить. Оказалось, что они прилично сожительствуют, — цитирует начальника отдела эпидемиологического надзора Ромэна Галимова БНК.

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