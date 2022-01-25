Житель Коми год воровал с работы бензин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте 60-летнего мужчину подозревают в присвоения 2200 литров бензина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина работал водителем на одном из предприятий. С января по декабрь 2020 года он украл 2200 литров бензина. Сумма ущерба компании составила более 93 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, житель Заполярья дал признательные показания. В настоящее время ведется дознание.

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