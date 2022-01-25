Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 января 2022 6:38

Житель Коми год воровал с работы бензин

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте 60-летнего мужчину подозревают в присвоения 2200 литров бензина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина работал водителем на одном из предприятий. С января по декабрь 2020 года он украл 2200 литров бензина. Сумма ущерба компании составила более 93 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, житель Заполярья дал признательные показания. В настоящее время ведется дознание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Товаровед из «Магнита» в Коми хитро воровал деньги из касс