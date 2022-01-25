Первая партия вакцины для подростков «Спутник М» поступила в Коми

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В Коми поступила партия вакцины «Спутник М» для детей. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Всего регион получил 480 доз препарата. Партия будет распределена по городам и районам Коми, где необходимость в ней будет больше всего. Сейчас родители Коми могут дать согласие на прививку в письменном виде.

Напомним, что препарат, как и аналог для взрослых, состоит из двух компонентов, которые вводят с промежутком в 21 день.

Вакцинация детей до 15 лет от COVID-19 должна проводиться в добровольном порядке при наличии письменного заявления одного из родителей. С 15 лет при наличии согласия самого ребенка. После получения согласия вакцинация будет проводиться в медицинских пунктах школ, колледжей и в детских поликлиниках.

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