Мошенники украли у 72-летней жительницы Коми больше миллиона рублей

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Мошенники украли у 72-летней жительницы Ухты 1,415 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что карту пенсионерки пришлось заблокировать, поскольку деньги пытались обналичить мошенники. Через некоторое время женщине позвонил якобы полицейский. Тот рассказал, что на вышеупомянутых мошенников завели дело, и ухтинке нужно перевести деньги на «безопасный счет». Женщина так и поступила. «Полицейский» заверил, что женщина сможет вернуть деньги, написав в банке заявление о переводе средств на новую карту. Далее женщину убедили взять кредит и перевести эти деньги еще на один безопасный счет.

Позднее ухтинка отправилась в банк. Там женщине сообщили, что она стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что злоумышленники использовали подменный телефонный номер, полностью копирующий реально существующий номер телефона одного из подразделений органов внутренних дел. Правоохранители ищут подозреваемых.

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