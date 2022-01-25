В Коми посадили наркоторговца, которого искали семь лет

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Воркутинский городской суд признал 37-летнего местного жителя виновным в наркоторговле. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в июле 2014 года воркутинец продал три грамма гашиша. Далее он купить 30 грамм этого наркотика, а также амфетамин и метамфетамин. Эти вещества он планировал продать. Деятельность воркутинца пресекли, но ему удалось сбежать. Нашли злоумышленника в Санкт-Петербурге. Его задержали в июле 2021 года.

Суд признал воркутинца виновным . Его приговорили к восьми годам и одному месяца лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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