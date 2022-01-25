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Происшествия25 января 2022 10:26

В Сыктывкаре найден труп пропавшего 21-летнего Дмитрия Савкина

Источник:kp.ru
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Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре завершены поиски пропавшего 21-летнего Дмитрия Савкина. Молодой человек ушел из дома 14 января и с тех пор перестал выходить на связь с семьей. После 10 дней поисков стало известно, что парень погиб.

Его тело было обнаружено на берегу Вычегды. Труп лежал в районе Доручастка, говорят спасатели.

По данным издания «Комиинформ», смерть Дмитрия не носит криминального характера, однако проверка по факту гибели все же организована.

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