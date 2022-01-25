Детсады и вузы Коми не намерены отправлять на карантин

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Стали известны планы властей относительно детских садов, вузов и ссузов Коми в период пандемии. Их, как школы, не намерены закрывать на карантин или переводить на дистанционное обучение.

Как сообщили в республиканском Роспотребнадзоре, заболеваемость среди студентов находится на низком уровне, потому им не стоит переживать, что формат обучения поменяется.

При обнаружении зараженных коронавирусом в садиках, вся группа отправляется на карантин, однако полностью закрывать учреждение не планируется, заверили в Роспотребнадзоре Коми, так как родителей детей все же работают.

- Заболеваемость среди воспитанников детских садов тоже регистрируется, но мы прекрасно понимаем, что отправить на карантин без родителей невозможно, - сказал начальник эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов.

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