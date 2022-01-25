Жителя Коми наказали за то, что он пытался ввезти манго и клубнику из Египта

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Жителя Коми привлекли к административной ответственности за то, что он пытался ввезти манго и клубнику из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, житель Коми возвращался из Египта и пересекал границу в Сыктывкаре. В ручной клади пассажира обнаружили 13,5 килограмма свежих плодов манго и 650 грамм клубники. Общий вес продукции составил 14,15 килограмма. Однако без сопровождения фитосанитарным сертификатом можно ввозить не больше пяти килограмм такой продукции. Манго и клубнику изъяли и уничтожили. Жителя Коми привлекли к административной ответственности. Согласно законодательству, за такое нарушение грозит от 300 до 500 рублей штрафа.

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