Мэр Сыктывкара прокомментировала случаи массового отравления собак

Фото: Приют для собак «Друг»

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова накануне, 25 января, сообщила, что сотрудники правоохранительных органов проверяют случаи отравления собак в городе. Всего, по ее словам, зарегистрировали восемь подобных смертей животных.

– Что касается отравлений, то действительно, имеют место восемь случаев отравления собак в Строителе. Всеми случаями занимаются правоохранительные органы, – прокомментировала глава администрации.

Ранее жители Сыктывкара сообщали в группе приюта для собак, что возле магазина на улице Старовского в конвульсиях бьется пес. Комментаторы под постом сообщили, что случаи отравления в последнее время начали приобретать массовый характер.

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