В Княжпогостском районе пройдут массовые проверки водителей

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В ГИБДД Коми сообщили, что в Княжпогостском районе 26 января запланированы массовые проверки водителей. Рейды направлены, отметили в ведомстве, на пресечение нарушений правил дорожного движения.

– Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, – отметили в ГИБДД.

Жителей района попросили проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о нарушителях и нетрезвых водителях по телефонам (882139) 22271, 23741 (круглосуточно) или по телефону 102.

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