Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 5:15

В Княжпогостском районе пройдут массовые проверки водителей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили, что в Княжпогостском районе 26 января запланированы массовые проверки водителей. Рейды направлены, отметили в ведомстве, на пресечение нарушений правил дорожного движения.

– Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, – отметили в ГИБДД.

Жителей района попросили проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о нарушителях и нетрезвых водителях по телефонам (882139) 22271, 23741 (круглосуточно) или по телефону 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре намерены создать муниципального перевозчика (подробнее)