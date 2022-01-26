В Коми бывшего чиновника будут судить за пять взяток

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Бывшего сотрудника администрации Сысольского района обвиняют в получении пяти взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, фигурант работал главным специалистом хозяйственной группы управления образования. В 2018-2020 годах чиновник получил от бизнесменов и руководителей коммерческих организаций деньги и ювелирные украшения. Общая сумма взяток составила 960 тысяч рублей. Злоумышленник получал их за обеспечение заключения договоров на поставку материалов и выполнение работ с учреждениями, подведомственными управлению образования.

Фигурант не стал отрицать то, что получал деньги, однако посчитал, что это было мошенничество. В СК отметили, что двум взяткодателям предъявили обвинения в даче взятки. Уголовное дело в отношении экс-чиновника направили в суд.

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