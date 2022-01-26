В Коми мужчина зверски убил свою 45-летнюю сожительницу

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В Усинске кровавая драма унесла жизнь 45-летней женщины. Горожанка стала жертвой своего 51-летнего сожителя.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, между парой возникла ссора, в ходе которой мужчина вонзил в грудь женщины нож. От травм несчастная скончалась до приезда медиков. Известно, что оба участника конфликта в день трагедии были пьяны.

- Подозреваемый задержан, вину в содеянном признал, в отношении него следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали произошедшее в СК.

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