УК заплатила жителю Коми 850 тысяч рублей за залитую фекалиями квартиру

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Житель Ухты взыскал с управляющей компании 850 тысяч рублей за то, что его квартиру залило фекалиями. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Мужчина два дня подряд вызывал аварийную бригаду. Дело в том, что с потолка его квартиры текли потоки нечистот. Причиной засора в канализационном стояке стали предметы гигиены и обрывки ткани. Кто именно все это спустил унитаз, выяснить не удалось. Владелец квартиры обратился в суд. Выяснилось, что управляющая компания не провела необходимые работы. Поэтому с УК взыскали 850 304,31 рубля.

Пристав завела исполнительное производство и наложила запрет на регистрационные действия с принадлежащим организации-должнику автомобилем LADA Largus. После этого долг перед ухтинцем погасили.

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