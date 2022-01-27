Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 4:45

Бухгалтера поселения Усть-Куломского района осудили за присвоение более 2,5 млн рублей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усть-Коломском районном суде признали виновной экс-бухгалтера администрации одного из сельских поселений в присвоении с использованием служебного положения, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в период с января 2018 года по декабрь 2019 года подсудимая незаконно начисляла себе зарплату, как работнице близлежащих детских садов и школ. Фактически ни в одном из этих учреждений она не работала, а просто вносила ложные сведения о своем трудоустройстве.

Общий размер ущерба оценивается в сумму более 2,5 млн рублей. Свою вину женщина признала и частично возместила похищенное. Суд приговорил ее к условному заключению на срок в виде шести лет и шести месяцев с испытательным сроком на пять лет, а также распорядился возместить украденную сумму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина зверски убил свою 45-летнюю сожительницу (подробнее)

0