Бухгалтера поселения Усть-Куломского района осудили за присвоение более 2,5 млн рублей

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В Усть-Коломском районном суде признали виновной экс-бухгалтера администрации одного из сельских поселений в присвоении с использованием служебного положения, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в период с января 2018 года по декабрь 2019 года подсудимая незаконно начисляла себе зарплату, как работнице близлежащих детских садов и школ. Фактически ни в одном из этих учреждений она не работала, а просто вносила ложные сведения о своем трудоустройстве.

Общий размер ущерба оценивается в сумму более 2,5 млн рублей. Свою вину женщина признала и частично возместила похищенное. Суд приговорил ее к условному заключению на срок в виде шести лет и шести месяцев с испытательным сроком на пять лет, а также распорядился возместить украденную сумму.

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