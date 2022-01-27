В усинском селе Коми появится детский сад на 80 мест

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В селе Мутный Материк готовятся ввести в эксплуатацию новое здание детского сада на 80 мест. Об этом сообщила депутат Государственного Совета Коми Евгения Лясковская.

Детский сад будет представлять из себя просторное одноэтажное помещение с игровыми комнатами, комнатами для сна и гигиены. Для детей построены игровые комплексы и веранды для занятий на свежем воздухе. Есть и концертный зал для мероприятий.

Детсад примет воспитанников сразу, как будет достигнуто соглашение с Усинской тепловой компанией.

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