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Общество27 января 2022 7:14

В усинском селе Коми появится детский сад на 80 мест

Источник:kp.ru
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Фото: vk.com/deputatlyaskovskaya

Фото: vk.com/deputatlyaskovskaya

В селе Мутный Материк готовятся ввести в эксплуатацию новое здание детского сада на 80 мест. Об этом сообщила депутат Государственного Совета Коми Евгения Лясковская.

Детский сад будет представлять из себя просторное одноэтажное помещение с игровыми комнатами, комнатами для сна и гигиены. Для детей построены игровые комплексы и веранды для занятий на свежем воздухе. Есть и концертный зал для мероприятий.

Детсад примет воспитанников сразу, как будет достигнуто соглашение с Усинской тепловой компанией.

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