Мишустин предложил в Instagram оценить работу главы Коми

Фото: пресс-служба администрации главы Коми

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал жителей Коми оценить работу главы республики Владимира Уйбы. Делать это председатель правительства предлагает в Instagram с помощью окошка для ответов.

- Напишите в рамке для ответов, как оцениваете деятельность губернатора региона на этом посту, - написал Мишустин.

Для того, чтобы отправить свой отзыв на работу того или иного главы субъекта, следует долистать в stories до фото нужного губернатора и нажать на окно. В свою очередь отметим, что листать долго не придется: все губернаторы расположены в соответствии с кодами регионов, то есть Владимир Уйба идет одиннадцатым.

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