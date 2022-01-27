В Коми закрыли дело на трех нефтяников, которые не платили налоги

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усинске прекращено уголовное уголовное в отношении трех бывших руководителей нефтегазодобывающей, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

Как рассказали в ведомстве, фигуранты в разные периоды времени были руководителями организации. Все они не платили НДС, внося ложные сведения в налоговую декларацию. В итоге бюджетная система России недополучила 71 миллионов рублей. С учетом пени и штрафов эта сумма превысила 99,8 миллиона рублей, и организация ее возместила. В связи с этим уголовное дело было прекращено.

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