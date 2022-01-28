В Воркуте заняты все койки для ковид-пациентов инфекционной больницы

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В инфекционной больнице Воркуты заняты все ковид-койки. Минувшая неделя стала для врачей клиники самой напряженной. Именно с 19 по 26 января в городе резко выросло количество заразившихся.

Всего было выявлено за этот период 311 человек с положительным результатом ПЦР-теста, а побороть болезнь сумели лишь 19 пациентов.

Госпитализация потребовалась 47 воркутинцам, которыми и был занят весь коечный фонд больницы.

Напомним, из-за высокой заболеваемости острыми респираторными инфекциями в гимназии №6 введен карантин с 31 января по 6 февраля. С 27 января до 2 февраля учебный процесс переведен в дистанционный формат в СОШ № 39 им. Г.А. Чернова. С 26 января до 1 февраля по той же причине на карантин закрыли СОШ №35.

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