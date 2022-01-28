В Коми «Урал» врезался в фургон с пьяным водителем

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 27 января, под Усинском «Урал» врезался в фургон Kia WE0612, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7.20. 26-летний молодой человек ехал за рулем грузовика со стороны Усинка в направлении поселке Харьягинский. Выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся в фургон.

В результате ДТП пострадали два человека. 42-летний водитель фургона получил закрытый перелом большой берцовой кости и гемартроз. Пострадавшего увезли в больницу. Уточняется, что мужчина был пьян. Кроме того, 43-летний пассажир фургона получил ушиб левой голени.

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