Голубков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Швеции

Фото: пресс-служба республиканского Министерства физической культуры и спорта Коми

Спортсмен из Коми Иван Голубков завоевал серебро на этапе Кубка мира по спорту лиц с поражением ОДА (лыжные гонки, биатлон). Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Этап Кубка мира стартовал в шведском Эстерсунде. В составе российской сборной выступает и спортсмен из Коми Иван Голубков. Его землячка Мария Иовлева этот этап пропускает. В первый же день соревнований Голубков занял второе место в лыжной гонке. Первым стал итальянец Джузеппе Ромеле, а третьим – американец Дэниель Кноссен. Кубок мира в Швеции продлится до 1 февраля.

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