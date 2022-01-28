В Сыктывкаре активисты планируют открыть экопункт в многоквартирном доме

Экоактивисты готовы выслушать мнения и предложения горожан. Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре, в микрорайоне Орбита по адресу Малышева, 24 планируется открыть точку раздельного сбора отходов. Об этом Комсомолке рассказал экоактивист Константин Мороков. Он сообщил, что планируется оборудовать экопункт на подобии того, который работает в Эжве по ул.Бумажников, 50 благодаря инициативе Арины Сажиной. Жильцы дома активно сортируют мусор и уже получают от своей хорошей привычки доход.

В экоточке на Малышева процесс раздельного сбора отходов будет контролироваться, специально обученный человек будет объяснять, как правильно подготовить мусор для сдачи, а также будет проверять принесенные отходы.

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