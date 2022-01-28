Две сыктывкарские поликлиники стали ковидными центрами

Фото: архив КП

Две поликлиники Сыктывкара переведены под ковидные центры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Поликлиники находятся на улице Ленина, 75а и улице Карла Маркса, 116. Эти медучреждения полностью переформатировали под ковидные амбулатории. Узкие специалисты теперь работают на других объектах. Так, кардиолог и эндокринолог будут принимать людей на улице Куратова, 18. Хирурги, окулисты и онкологи будут работать на улице Коммунистической, 41.

– Диспансеризация приостанавливается, – говорится в сообщении.

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