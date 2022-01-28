На 73 году жизни умер экс-руководитель Госжилинспекции Коми Александр Пленкин

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В Коми в возрасте 72 лет умер бывший глава Госжилинспекции Коми Александр Пленкин. О его кончине сообщили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

Мэр города Наталья Хозяинова принесла семье Пленкина искренние соболезнования и выразила слова поддержки. По ее словам, Александр Васильевич отличался высоким профессионализмом, с уважением относился к своей работе и был на хорошем счету у коллег.

- Лично работала с Александром Васильевичем. Он был профессионалом своего дела, который пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег по жилищно-коммунальной сфере. Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто его знал. Светлая память, - сказала Наталья Хозяинова.

Справка

Александр Васильевич родился 19 июня 1949 года в поселке Мурыгино Юрьянского района Кировской области.

В 1975 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию имени Кирова по специальности "Химическая технология целлюлозно-бумажного производства", после чего на некоторое время связал свою жизнь с бумажным производством.

Пройдя путь от начальника жилищной инспекции администрации Эжвинского района Сыктывкара до руководителя Государственной жилищной инспекции Коми Александр Пленкин долгие годы работал на благо жителей города и региона.

Александр Васильевич награжден Почетной грамотой Республики Коми, Почетной грамотой Госстроя России.

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