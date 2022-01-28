Эпидпорог по ОРВИ в Сыктывкаре превышен на 40%

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Эпидемиологический порог острых респираторно-вирусных инфекций в Сыктывкаре превышен более чем на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этой неделе учеников всех муниципальных школ перевели на дистанционное обучение. Это связано с превышением эпидпорога ОРВИ более чем на 40%. Такая ситуация сложилась в связи с большим количеством болеющих школьников и взрослых. Кроме того, рост числа заболевших также связан с распространением штамма коронавируса «омикрон». Он распространяется с большой скоростью. При этом заболевание проходит легче, по сравнению с другими штаммами.

Для того, чтобы обеспечить помощью всех нуждающихся, медикам помогают студенты старших курсов медицинских вузов и ссузов. Кроме того, на базе Дома дружбы народов Коми формируется единый колл-центр на 60 рабочих мест. Он будет заниматься для обработкой звонков и перераспределением функций медработников.

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