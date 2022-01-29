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Происшествия29 января 2022 12:02

Пьяный житель Коми отделался ссадиной при столкновении с МАЗом

Источник:kp.ru
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Фото: Фото ГИБДД по Коми

Фото: Фото ГИБДД по Коми

В Прилузском районе Коми произошло столкновения УАЗа и МАЗа. Водитель первого авто, будучи пьяным, не справился с управлением и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с МАЗом.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, авария была зафиксирована на 510 км автодороги Чебоксары - Сыктывкар. Известно, что 33-летний виновник ДТП сел за руль в нетрезвом состоянии. К счастью, участники ДТП отделались легкими ссадинами и испугом.

По данному факту начато разбирательство.

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