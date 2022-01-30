В Сыктывкаре догхантеры продолжают истреблять беспризорных собак

Фото: Анастасия ТОМОВА

В пригороде Сыктывкара Нижнем Чове обнаружены трупы собак. Местные уверены, что животные погибли от рук догхантеров.

Фотографии убитых псов появились в социальных группах в Сети. По словам местной жительницы, собаку при смерти она нашла у дома-интерната: животное было без сил, с пеной у рта и еще теплой.

- Первую собаку я увидела около дома-интерната вечером в 8 часов. Она лежала около забора с пеной у рта. Следы рядом указывали на то, что у собаки перед смертью была паника: она бегала кругами, потом падала, потом снова бегала. Когда я пришла, было уже поздно ее спасать, собачка была тёплой, но уже не подавала признаков жизни. Таких случаев было ещё несколько. Одна собака лежала около магазина, другую нашли в районе закрытого детского сада. Еще, насколько знаю, некоторых собачек нашли около жилых домов, - говорит женщина.

Однако это не единственные случаи, когда горожане находят трупы животных на улице. Так, мертвые собаки были найдены на Магистральной улице в Сыктывкаре, несколько тел обнаружили возле дома № 15. Их прикрыли подручными материалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте догхантеры массово истребляют собак (подробности)