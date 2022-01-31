«Все кровью залито»: жители села в Коми рассказали о растерзанной волками собаке

Фото: Потеряшки и бродяжки Визинги/Вконтакте

Жительница села Визинги в Коми поделилась 29 января фотографиями кровавой расправы волками над собакой. По ее словам, ЧП произошло несколько дней назад.

– Волки обнаглели, ходят ходуном беспредельно, три дня назад съели собаку. От новой школы пропала, нашли где-то на горке за ветстанцией. Вчера ночью опять бойня настоящая была, все кровью залито, – сообщила она.

По словам женщины, расправа произошла между улицами Октябрьская и Звенигородская. Она обратилась к односельчанам и жителям Коми в целом заботиться и прятать своих животных.

– Сколько ещё вам случаев надо, чтоб вы поняли, что это серьёзно. Собаку рвут на куски ещё живую, представьте этот ужас. Пожалейте своих питомцев, прячьте, чуть только стемнеет, – написала она в соцсетях.

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